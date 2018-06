Ultima giornata della fase a gironi di Russia 2018 anche per il gruppo C. Alle 16 vanno in scena le due gare decisive per stabilire le qualificate agli ottavi di finale, che sono Francia-Danimarca e Australia-Perù. I Socceroos di van Marwijk affrontano al Fisht Olympic Stadium di Sochi i sudamericani di Gareca, già eliminati con 0 punti dopo due gare: l'Australia invece è a quota 1 grazie al pari con la Danimarca e deve sperare proprio in una sconfitta degli scandinavi a quota 4 contro la Francia, a quota 6, e contemporaneamente battere il Perù con il maggior numero di reti possibili. Le due qualificate di questo girone affronteranno prima e seconda del girone composto da Argentina, Islanda, Nigeria e Croazia.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Avendo subito la decima sconfitta ai Mondiali (4 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte), l'ultima vittoria in Perù in un Mondiale risale ad Argentina 1978. Tuttavia prima della sconfitta contro la Francia, in tutte le competizioni, il Perù l'ultima volta che non era riuscito ad ottenere punti "in trasferta" era stata nella sconfitta per 2-1 nelle qualificazioni contro il Cile, otto partite fa. L'Australia può invece qualificarsi agli ottavi per la seconda volta nella sua storia, dopo Germania 2006. L'Australia è vicina a ripetere la prestazione che ha avuto a Sudafrica 2010 (1 sconfitta, 1 pareggio, 1 vittoria), in quell'occasione, vinse la terza partita per 2-1. Dal 1930, il Perù ha visto cinque partite emozionanti da più di 3,5 gol alle fasi finali di Coppa del Mondo, con 27 gol segnati totali (1 vittoria, 4 sconfitte). Se la Francia vincesse per 2-1 e l'Australia vincesse per 1-0, il secondo classificato del girone sarà deciso dai punti Fairplay (la Danimarca ha un cartellino in più).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Australia: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Kruse; Juric.



Perù: Gallese; Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores; Guerrero.