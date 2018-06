La quarta partecipazione consecutiva dei Socceroos al Mondiale è quella delle grandi aspettative, dopo due eliminazioni al primo turno nel 2010 e nel 2014. Van Marvijk, finalista con l'Olanda in Sudafrica, è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Postecoglou e provare a tirare fuori il meglio dalla migliore generazione possibile del calcio australiano.



PERCORSO - Da campione d'Asia in carica, l'Australia ha faticato più del previsto per ottenere il pass per la Russia. Complice un girone di ferro nella terza fase di qualificazione, lo stesso di Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Iraq, i Canguri chiudono al terzo posto e sono costretti allo spareggio contro la rivelazione Siria prima, risolto solamente dopo i supplementari nel match di ritorno, e con quello contro Honduras poi.



STELLE - Per qualcuno sarà l'ultima occasione di ritagliarsi un momento di gloria al Mondiale, discorso che vale per l'eroe della qualificazione Jedinak e per l'intramontabile Cahill. A Rogic e Leckie il compito di porsi come uomini nuovi e naturali successori per il ciclo futuro.



GIRONE - L'Australia è inserita nel gruppo C, quello che da pronostico dovrebbe essere vinto dalla Francia, con Danimarca e il ritrovato Perù a contendere ai Socceroos un posto al sole. Dopo il battesimo del fuoco con i Bleus, le chance di qualificazione agli ottavi di finale passano dai due match successivi.