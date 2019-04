Esattamente 18 anni fa, l'11 aprile del 2001, aveva luogo dall'altra parte del mondo la partita col maggior divario tra nazionali di calcio nella storia della FIFA. Erano le qualificazioni ai Mondiali 2002, zona Oceania. All'International Sports Stadium di Coffs Harbour, l'Australia ospitava le Samoa Americane. I padroni di casa lasciarono a casa o in panchina diversi titolari, vista la modestissima caratura dell'avversario. I samoani, rappresentanti di un arcipelago di circa 60 mila abitanti nell'oceano Pacifico, avevano appena incassato 13 gol dalle isole Figi e 9 dalle Samoa (quelle indipendenti). L'esito di una sfida così impari fu prevedibile, anche se il margine di reti forse non era così scontato da prevedere. Il match finì infatti 31-0 e fece registrare un doppio record. Quello, già accennato, di maggior divario in una gara ufficiale tra nazionali, e quello individuale di maggior numero di marcature di una sola partita, sempre tra nazionali: Archie Thompson andò a segno 13 volte.



Entrambi questi primati resistono ancora oggi. Anche perché l'Australia, di lì a pochi anni, avrebbe chiesto e ottenuto di cambiare continente calcistico e migrare in Asia, per alzare il livello medio dei propri impegni ed evitare il ripetersi di partite dai punteggi impietosi: il 1 gennaio 2006 fu ufficialmente ratificato il passaggio dalla OFC (Federazione oceaniana) alla AFC (Federazione asiatica). Nel frattempo, le piccolissime Samoa Americane non sono certo divenute una squadra di alto livello, ma si sono tolte qualche soddisfazione, ottenendo 3 vittorie tra il 2011 e il 2015 (2 contro Tonga e una contro le Isole Cook).