Il ct dell'Australia, Bert van Marwijk ha commentato così la sconfitta per 2-1 subita contro la Francia nella gara d'esordio del Mondiale: "Non è facile accettare una sconfitta del genere dopo aver giocato alla pari con una delle Nazionali più forti del mondo. Siamo stati molto sfortunati, avremmo meritato almeno un punto. Prima del secondo gol abbiamo avuto una grande opportunità con Juric, tre contro uno ed è stato affrontato duramente: il loro giocatore è stato ammonito, ma la nostra occasione è sfumata. L’azione del rigore non l’ho vista bene, ma mi sembra non ci fosse. La prossima partita contro la Danimarca? Adesso non riesco a pensarci, sono troppo deluso…”.