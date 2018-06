Bert van Marwijk, commissario tecnico dell'Australia, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Perù: "Ho sentito che la Danimarca ha pareggiato (0-0 contro la Francia, ndr), quindi non sarebbe bastata la vittoria nemmeno con 3 o 4 gol di scarto, se non per il morale dei ragazzi - ha detto l'olandese -. Mi è piaciuto molto il periodo in cui ho lavorato con questi ragazzi. Ho imparato molto da loro, soprattutto per quanto riguarda la mentalità. Spero che abbiano imparato qualcosa: lo si può fare sia nei momenti positivi che in quelli negativi".