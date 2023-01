L'Australian Open di Matteo Berrettini è già finito. Il tennista italiano ha perso 2-3 nella notte contro Murray che l'ha eliminato al primo turno del torneo. A breve scenderà in campo Fabio Fognini che affronterà l'australiano Kokkinakis, poi Djokovic contro lo spagnolo Carballes Baena.



Nel femminile bene Camilla Giorgi, che si è qualificata al secondo turno vincendo contro la Pavlyuchenkova finalista al Roland Garros 2021. Nella conferenza stampa post partita la tennista italiana ha risposto alle accuse sulle presunte false certificazioni richieste alla dottoressa Daniela Grillone Teicoiu e fornite nel suo studio medico di Vicenza: "Io sono molto tranquilla - ha detto la Giorgi - e sicura di aver fatto tutto quello che mi è stato chiesto dal governo australiano rispettando le regole, altrimenti non sarei qui. La dottoressa è stata indagata dopo che quest'anno aveva già avuto qualche problema con la legge, così ho fatto la mia vaccinazione in posti diversi. E' un problema suo, non mio".