Novak Djokovic ha vinto tra le lacrime per lo stress il suo decimo Australian Open della carriera, centrando così il 22° Slam – raggiunto Rafael Nadal come primatista assoluto in questa speciale classifica - . Il serbo ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Djokovic, grazie al quarto torneo di Melbourne vinto consecutivamente, dal prossimo lunedì, tornerà numero 1 al mondo e ci rimarrà sicuramente sino almeno alla settimana numero 378: supererà così il record di Steffi Graff, diventando il tennista per più tempo in vetta al ranking di tutta la storia del tennis, considerando sia il maschile che il femminile.