Franco Foda, ct dell'Austria, parla in conferenza stampa dopo il ko contro l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2020: "Siamo tutti dispiaciuti per l'eliminazione, ma siamo orgogliosi della prestazione Abbiamo perso di misura contro una delle favorite agli Europei, la nostra è stata una prestazione straordinaria e sono orgoglioso. Abbiamo cambiato assetto all'intervallo, nella ripresa volevamo essere più insidiosi e loro si sono abbassati, abbiamo fatto girare la palla molto bene senza lasciare spazio agli avversari e senza concedere occasioni. E' stata una bella partita sui 120', dobbiamo confermarci da settembre. Al 90' avevamo la sensazione di aver creato problemi all'Italia, di poterli eliminare. Eravamo fiduciosi, ma una squadra così sfrutta le occasioni: avremmo dovuto fermarli, ma abbiamo dovuto rischiare. Abbiamo rischiato di fare anche il 2-2 e saremmo andati ai rigori... Poi abbiamo segnato anche al 60' ed è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Magari avremmo vinto la partita".