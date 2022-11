Austria-Italia segnerà l'addio al 2022 della nostra Nazionale. Nel rematch degli ottavi di finale degli ultimi Europei, le due squadre si sono accordate per poter usufruire di 4 slot per le sostituzioni, anziché i consueti 3. Un modo per far sì che entrambi gli allenatori possano attingere maggiormente dalle panchine e fare ulteriori esperimenti. Una cosa analoga era già accaduta nell'ultima gara dell'Italia, a Tirana contro l'Albania. Non ci saranno inoltre né Var né Goal Line Technology.



Austria-Italia sarà preceduta da un momento di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore Gerhard Rodax, tragicamente scomparso in un incidente lo scorso mercoledì. Rodax ha collezionato 20 presenze con la maglia della Nazionale austriaca, disputando la fase finale dei Mondiali di Italia ’90, dove realizzò anche una rete contro gli Stati Uniti.