Da una parte il Mondiale, dall’altra l’Italia. Nel giorno di Qatar-Ecuador- ore 17 - gli Azzurri di Roberto Mancini stasera alle 20.45 affronteranno l’Austria nella seconda amichevole in pochi giorni dopo la vittoria con l’Albania. La partita sarà visibile dalle 20.45 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.



Il ct lavora con lo sguardo proiettato al futuro, l’obiettivo è creare il gruppo per il Mondiale 2026 nel quale l’Italia vuole tornare protagonista. Intanto, Mancini sperimenta e per la gara di stasera potrebbe scegliere una difesa a tre. I giocatori chiave non si toccano, verso la conferma Grifo dopo la doppietta con l’Albania. Il dubbio è dall’altra parte del campo con Pessina favorito su Politano. Nell’Austria, oltre ad Arnautovic lì davanti, dovrebbe partire titolare anche l’altro giocatore del Bologna Posh.



Le probabili formazioni:



Austria (4-2-3-1): Lindner; Posh, Leinhart, Alaba, Wober; Seiwald, X. Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Kainz; Arnautovic. All.: Rangnick.



Italia (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Pessina, Raspadori, Grifo. All.: Mancini.