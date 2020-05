Il LASK Linz è nei guai: la Bundesliga austriaca ha avviato un procedimento per una possibile violazione delle linee guida. A denunciare l'accaduto i diretti concorrenti per il titolo, la Red Bull Salisburgo. Dei video mostrerebbero che i giocatori del LASK stessero effettuando delle sessioni di allenamento di gruppo, che non sono consentite poiché le disposizioni date ai club austriaci sono quelle di allenamenti in piccoli gruppi mentre le sessioni complete saranno concesse solamente da domani.