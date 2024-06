Getty Images

C'è un abisso tra il numero di gol segnati nella propria porta e i bomber principi di questa edizione degli Europei, sulla falsa riga di quello che è successo tre anni fa.... - Ad oggi, le autoreti sono aumentate, nonostante i criteri di assegnazione siano cambiati. Sì, perché rispetto a una volta, il tiratore è privilegiato. Prima, infatti, qualunque deviazione valeva l’autorete. Adesso, invece, se il tiro è indirizzato nello specchio della porta e subisce un tocco di un avversario, che cambia la traiettoria, il gol viene comunque assegnato a chi ha calciato.

Il primo autogol di questo Europeo è arrivato nella sfida inaugurale tra Germania e Scozia. A farne le spese, il centrale tedesco Rudiger. Poi lo sfortunato stinco di Hranac, che ha condannato la Repubblica Ceca. Wober con la sua Austria ha fatto, invece, un colpo di testa da vero centravanti di razza, ma nella porta sbagliata: la Francia ha ringraziato. Poi Gjasula che ha fatto e disfatto con l’Albania, prima dell’autorete di Calafiori contro la Spagna, che ha permesso alle Furie Rosse di ottenere il primato nel girone dell’Italia. Il più clamoroso, quello del turco Akaydin contro il Portogallo: passaggio indietro per il portiere a spiazzare totalmente Bayindir che gli stava andando incontro. La fase a gironi si è chiusa con la deviazione in scivolata dell'olandese Malen contro l'Austria, e agli ottavi sorpresona da parte di Le Normand in Spagna-Georgia.

Il record di gol in una singola edizione appartiene aIn generale, prima del 2020 le autoreti erano rarissime. 3 nel 2016, 2 nel 2004, 1 nel 2012, 2000, 1996, nessuna nelle altre edizioni.