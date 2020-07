Nessuno vincerà il Pallone d'Oro nel 2020. Invece sono già stati assegnati premi di ben altro tipo. XBIZ, azienda editrice nel settore della pornografia, ha eletto Autumn Falls come miglior attrice rivelazione dell'anno.



Nata a New York il 4 agosto 2000, ha raccontato: "Nella mia vita non ho mai lavorato, neanche un giorno e nemmeno part-time. A scuola ero una cheerleader e durante le lezioni passavo il tempo a fantasticare sul mio futuro nome d'arte. A casa facevo i tutorial di trucco, li caricavo su Youtube e poi guardavo i porno. Sognavo di essere come le pornostar che vedevo sul web e ora eccomi qua!".