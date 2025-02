Auxerre-Marsiglia, la rivelazione shock dell'arbitro Stinat: "Ricevute minacce di morte"

AFP via Getty Images

“Siamo sotto minaccia di morte, anche oltre”, ad affermarlo è stato l’arbitro francese Jeremy Stinat. Il direttore di gara è finito al centro di grandi polemiche dopo l’arbitraggio in Auxerre-Marsiglia del 22 febbraio, partita che aveva fatto andare su tutte le furie il presidente Pablo Longoria. “Questa è corruzione, vera corruzione. Era tutto previsto, organizzato, a partire dal cartellino di Balerdi contro l’Angers. E’ un campionato di m***a, se ci chiama la Superlega andiamo subito”, aveva affermato il numero uno del club marsigliese, scusandosi poi per queste uscite avventate.

LA FURIA DI LONGORIA E RAVANELLI

PERIODO DIFFICILE - A L’Equipe l’arbitro, finito nella bufera per un presunto rigore non fischiato al Marsiglia e per l’espulsione di Cornelius, ha raccontato questi giorni molto difficili: "È un periodo dificile. Ora facciamo attenzione a tutto. La mia è una famiglia discreta, che vuole mantenere intatto il proprio ambiente di vita. Non pensavo che cose del genere potessero succederci. Ciò che mi dà più fastidio è che quando colpisce la famiglia, colpisce allo stomaco”.

DI NUOVO IN CAMPO - Tanti episodi brutti, ma anche molta solidarietà per Stinat, che arbitrerà la partita tra Angers e Tolosa domenica 2 marzo: "Non ho mai ricevuto così tanti messaggi in vita mia, da ex colleghi, giocatori, presidenti, delegati, altri arbitri o semplicemente conoscenti. Questo affetto non ha impedito manifestazioni più violente. Tornare ad arbitrare? Mi sento in grado di farlo, così come lo ero ad Auxerre nonostante quanto detto in settimana”.

IL PRECEDENTE - La settimana prima di Auxerre-Marsiglia era stata accompagnata da polemiche. Stinat, infatti, lo scorso 14 gennaio aveva espulso il direttore sportivo Mehdi Benatia nel convulso finale della partita di Coppa contro il Lille. Partita persa dalla squadra di Roberto De Zerbi ai calci di rigore.

GOMME BUCATE - Il tutto è culminato nella vicenda spiacevole accaduta prima della gara del 22 febbraio. A Stinat sono, infatti, state tagliate le gomme dell’auto, come affermato dal presidente della Federazione francese (FFF): “Gli pneumatici delle due vetture di Jérémy Stinat sono stati forati prima della partita Auxerre-Marsiglia. La moglie se ne è accorta quando stava per immettersi in autostrada”.