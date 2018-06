Luigi Castaldo, attaccante dell'Avellino sta trattando il rinnovo di contratto col club irpino. Le voci di mercato, però, sul 10 dei Lupi continuano a circolare. Queste le parole del suo agente Ernesto De Notaris a Il Quotidiano del Sud: "Al momento non ci sono gli accordi per prolungare il rapporto tra Gigi e l’Avellino. Il presidente Walter Taccone ha fatto una proposta che è stata scartata dal ragazzo. Si aspettava qualcosina in più visto il grande sforzo in questi anni, ma soprattutto nella stagione appena conclusa. Al momento non abbiamo nuovi incontri in agenda, vedremo nelle prossime se ci saranno i margini per trovare il giusto accordo. Casertana? La voce è concreta, ma al momento dobbiamo valutare prima la situazione di Avellino".