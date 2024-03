Avellino-Brindisi: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Sabato 16 marzo 2024,va in scenapresso lo stadio Partenio Adriano Lombardi di, con il match tra i padroni di casa guidati da Michelee ildi Nicola. La classifica vede le due squadre rispettivamente al quarto ed ultimo posto con 54 e 19 punti, alla rincorsa dei playoff e di una speranza playout. Sono 18 i precedenti complessivi con i pugliesi avanti per 8-5 e cinque pareggi; nella gara d'andata giocata al "Fanuzzi" lo scorso 12 novembre, gli irpini si sono imposti con un rotondo 4-0, grazie alla doppietta di Gori e reti di Mulè e Sannipoli• Partita: Avellino-Brindisi• Data: sabato 16 marzo 2024• Orario: 18.30• Canale TV: Sky Sport canale 253• Streaming: Sky Go e Now TvIl match di campionato tra Avellino-Brindisi sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.Ghidotti; Ricciardi, Rigione, Cionek, Frascatore; De Cristofaro, Armellino, Rocca; Sgarbi, Gori, D'Ausilio.Antonino; Merletti, Gorzelewski, Monti; Valenti, Labriola, Bagatti, Petrucci, Falbo; Vantaggiato, Guida.