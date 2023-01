Fuori dalla porta dell'Avellino c'è la fila per Diego Gambale, attaccante classe '98 che ha totalizzato tre gol e due assist nel girone C di Serie C. Primi sondaggi da parte di Ancona, Rimini, Cesena, Reggiana e Pescara, che si sta guardando intorno in caso di cessione di Lescano. Al momento però l'Avellino ha respinto tutte le richieste perché non vuole privarsi del giocatore, importante anche per Rastelli che prima dell'ultima panchina gli ha fatto fare cinque gare di fila da titolare senza mai toglierlo dal campo.



LO SCENARIO - L'Avellino è contento delle prestazioni di Gambale, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Montevarchi; se dovesse continuare così il club biancoverde è pronto a fare un investimento importante per prenderlo a titolo definitivo, intanto però gli altri club continuano a pressare per il giocatore.