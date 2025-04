Quando Simone Inzaghi ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili della Lazio, tra i pali della Primavera biancoceleste c'era: ai tempi si allenava in prima squadra - facendo rodaggio dietro a Muslera, Bizzarri e Berni - e giocava con la Primavera allenata da Sesena.- Il debutto in Serie A non arriverà mai, ma oggi, a 34 anni, dopo una carriera in giro per l'Italia è diventato uno dei giocatori-chiave della promozione dell'Avellino in Serie B.e sole tre reti subite nelle ultime sette partite giocate, decisive per la promozione.

- Dopo aver concluso il percorso nelle giovanili della Lazio, Iannarilli debutta in Serie C nel 2012 con la Salernitana e un anno dopo uno scontro con un avversario gli provocò l'asportazione della milza e un lungo periodo di stop. Cade e si rialza, riparte con la personalità e la voglia di rivincita di chi vuole dimostrare tutto il suo valore.. Le altre squadre con le quali ha giocato sono Isola Liri, Gubbio, Pistoiese, Viterbese ma soprattutto Ternana, con la quale ha giocato sei stagioni tra Serie C e B: nel 2021 conquista la promozione da protagonista, vincendo il premio di miglior portiere del campionato.

- Negli ultimi mesi Iannarilli è stato monitorato da alcuni club di Serie B e c'è già chi ha fatto i; da quelle parti sono tutti soddisfatti delle prestazioni del classe '90, che in biancoverde si trova bene e non ha mai manifestato la volontà di lasciare la squadra. Anthony ha (ri)conquistato la Serie B, un nuovo inizio per chi ha portato leadership e carisma in giro per l'Italia.