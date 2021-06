La stagione sugli scudi della mezz'ala dell'Avellino Sonny D'Angelo non è passata inosservata agli addetti ai lavori: 10 gol e 4 assist per lui. E dalla Serie B, come raccolto da StadioNews.it, hanno messo gli occhi sul classe '95: diverse le squadre che lo stanno attenzionando, su tutte il Vicenza, che ha già avuto un colloquio con l'entourage del giocatore.