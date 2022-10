da parte di un genitore. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, è successo domenica a, dove le squadre Under 15 e 17 del club erano impegnate per le gare contro la Viterbese.per attaccare il responsabile, colpevole del mancato utilizzo del figlio. Soltanto l’intervento degli altri genitori ha evitato il peggio.Raggiunto telefonicamente dalla Gazzetta,ha commentato la questione: "Purtroppo è una situazione spiacevole e reiterata che va avanti da mesi. SNon ho ascoltato con le mie orecchie visto il trambusto, ma mi è stato riferito che questo genitore mi avrebbe addiritturase non fosse entrato in campo suo figlio. E pensare che siamo appena alla seconda giornata dei campionati giovanili".L’Avellino ha mostrato vicinanza a Capobianco attraverso un comunicato ufficiale: "per le continue minacce e tentate aggressioni subite in questi mesi da parte di genitori che, senza alcun contegno e con modi alquanto discutibili, lamentano lo scarso impiego dei propri figli. La società prenderà provvedimenti nei confronti dei tesserati coinvolti, malgrado l’indiretta responsabilità degli interessati, e, nel contempo, le persone vittime di tali episodi di violenza sporgeranno denuncia presso le autorità competenti".