Avellino-Padova: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo aver stappato lo champagne e festeggiato la promozione,si affrontano nella prima giornata della Supercoppa di Serie C. Irpini e veneti, vincitori dei Gironi C ed A, inaugurano il mini-torneo che assegnerà il trofeo di categoria al quale ambisce anche la Virtus Entella, regina del raggruppamento B e che debutterà sabato 10 maggio nel secondo turno contro la perdente della sfida tra Lupi e biancoscudati (terzo e ultimo match previsto invece il 17 maggio). Trattasi di un gruppo a 3 squadre (ognuna disputerà una gara interna e una gara in trasferta) la cui classifica sarà determinata da tutti gli incroci in calendario tra esse: chi collezionerà più punti, farà sua la competizione.

In caso di parità di punteggio fra due o più compagini, per definire la rispettiva posizione al termine del torneo si terrà conto nell’ordine:a) della differenza reti;b) del maggior numero di reti segnate;c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna.Tutto su Avellino-Padova di Supercoppa: data, orario, formazioni, canale tv e dove vederla in diretta streaming.Avellino-Padovasabato 3 maggio 202519:00Sky Sport (253)NOW, Sky GoIannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Russo; Patierno, Lescano. All. Biancolino.Fortin; Belli, Delli Carri, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Villa; Varas, Buonaiuto; Bortolussi. All. Andreoletti.Avellino-Padova sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253).Avellino-Padova sarà disponibile anche in streaming su NOW e su Sky Go.