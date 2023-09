All'indomani dell'esonero di Massimo Rastelli, l'Avellino (serie C) ha annunciato l'arrivo come nuovo allenatore di Michele Pazienza (ex Pisa, Siracusa e Audace Cerignola) che ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2025.



Lo staff tecnico è composto dal viceallenatore Antonio La Porta, dal preparatore atletico Leandro Zoila e dall'allenatore dei portieri Angelo Pagotto (in foto ai tempi della nazionale Under 21).