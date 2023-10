ha voluto precisare le indiscrezioni uscite riguardo la sua esclusione nel club Real Aversa.La società Real Aversa nella persona del dott. Lorenzo Ragosta, in qualità di amministratore unico, ha reputato opportuno fare quelle dichiarazioni alla luce dei fatti accaduti ieri. Preciso che al dott. Ragosta è affidata tutta la gestione calcistica e sportiva, supervisionato dall’avv. Raffaele Auriemma, in qualità di portavoce e responsabile tecnico della Casa Reale Holding, mentre la società che rappresento si occupa solo della gestione dell’aspetto economico (sponsorizzazioni e finanziamenti).Il dott. Ragosta ha fatto quello che avrebbe fatto ogni amministratore alla luce di quell’imbarazzante episodio verificatosi ieri, perché le contestazioni rientrano nella normalità ma fare attacchi personali e minacce sono una cosa grave soprattutto visto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi. A nome della Casa Reale Holding comunico che siamo pronti a proseguire nel nostro progetto calcistico ad Aversa, impegnandomi personalmente a far riconsiderare la proposta avanzata dell’amministratore dott. Ragosta.Ci auspichiamo che eventi del genere non si verifichino più e che la città prenda le distanze da persone che in alcun modo la rappresentano”.