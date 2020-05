“Le parole non servono a niente se non ricorderemo che avete salvato la vita alla gente. Grazie”. E' questo il contenuto di uno striscione, firmato da "La curva Maratona", che è stato appeso nel tardo pomeriggio sul cancelli dell'ospedale Mauriziano di Torino, con cui i tifosi granata hanno voluto ringraziare i medici per il lavoro svolto in queste settimane di emergenza sanitaria.



Uno striscione realizzato dai tifosi granata che, negli scorsi giorni, avevano appeso altri due striscioni sui cancelli del Filadelfia, esprimendo la propria contrarierà alla ripresa del campionato.