Adesso l'Inter corre su altri binari, spinti da nuove gambe e un nuovo cuore. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Aveva ragione Spalletti alla vigilia: queste due vittorie, sono molto più di due vittorie. Possono dare la spinta per ripartire con passo nuovo in una stagione ambiziosa e per recuperare l’autostima estiva, sgretolata dalle sconfitte. L’eroe è stato Brozovic, il più criticato finora, il meccanismo più importante: se si ritrova lui, cresce tutta l’Inter, che anche a Marassi ha confermato problemi e limiti. Ma ora lavorarci su sarà un po’ più facile. L’Inter ora ha altre gambe e altro cuore”.