L'avvocato del Napoli Mattia Grassani fa i complimenti alla Juventus per la decisione sul taglio degli stipendi: "La Juventus ha, in senso positivo, preso 'in contropiede' gli altri 19 club di Serie A ed io sono assolutamente in sintonia con il presidente federale Gravina, che l'ha definito un esempio da seguire - le sue parole a Radio anch'io sport su Rai Radio 1 -. La Juventus ha tradotto nei fatti lo stato attuale del sistema calcio, che si può salvare solo con un sacrificio da parte di tutti o trattando con giocatori e tecnici su base individuale o, e sarebbe meglio, su base sindacale generalizzata. Ma non può essere che in questo momento, in cui non giocano e non si allenano, percepiscano il 100% degli stipendi. Una soluzione condivisa sarebbe la posizione migliore perché significherebbe una presa di coscienza di tutte le componenti, Federazione, Lega e club, per dimostrare concretamente che il problema stipendi è importante. Quanto accaduto ha colto impreparati gli operatori di tutti gli sport. Il calcio oggi è una imbarcazione in alto mare, senza timone e senza timoniere. Per condurlo in un porto sicuro serve una riscrittura delle regole. Prima di ripartire bisognerà rivedere non solo il tema degli stipendi, ma tutto il calcio del futuro. Quanto accaduto ha posto in evidenza un problema: questo settore sta vivendo troppo alle dipendenze dei diritti televisivi".