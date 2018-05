Angelo Pisani, avvocato napoletano, è diventato un volto noto ai tifosi della Juventus dopo aver chiesto alla Procura di Napoli aprisse un'inchiesta per "pubblicità ingannevole" contro la Juve per l'esposizione dei 36 scudetti allo Stadium. Ora, l'avvocato, ha risposto con una lettera all'intervista al presidente del parlamento europeo pubblicata ieri su Tuttosport. Ecco le sue parole, riportate dallo stesso giornale: "In risposta alle imbarazzanti e ingiustificabili dichiarazioni del presidente del parlamento Europeo e con riserva di ogni azione e diritto a tutela dei principi e valori della giustizia sportiva e dell’ordinamento giuridico innanzi alle Autorità competenti, l ‘Avv Angelo Pisani notifica ulteriore diffida alla Figc per la rimozione ad horas di pubblicità ingannevoli come il logo con 36 scudetti e per porre il veto alla società Juventus Spa alla spendita di titoli sportivi revocati nello Stadium di Torino in occasione dell’incontro amichevole Italia-Olanda".