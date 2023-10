Nessuna notifica da parte della Procura Federale a, avvocato e legale dell'ex giocatore dellaoggi all', è tornato sull'inchiestain un'intervista a Radio Sportiva e ha spiegato: "Ad oggi sappiamo che ha ricevuto un avviso di garanzia il 12 ottobre su ordine della procura di Repubblica di Torino e contestualmente gli hanno sequestrato il telefono, atto investigativo comune nell’ambito di un procedimento che lo vede indagato per violazione dell’articolo 4, legge 401 del 1989, perché. Adesso gli investigatori studieranno il contenuto del telefono e vedremo ma oltre a questo Zaniolo non ha ricevuto nulla e non è stato organizzato alcun interrogatorio dalla procura di Torino".- ". Lo stesso Zaniolo lo ha escluso categoricamente. La procura federale non si è mai fatta sentire, non ha notificato nulla perché non è sua competenza a meno che non ci sia ipotesi di scommesse sulle partite, cosa che escludiamo categoricamente"."Vediamo se il pm decidesse di sentire Zaniolo, andremo a chiarire la nostra posizione. Se invece non ci fossero avvisi, valuteremo se leggere gli atti e capire la genesi di questa indagine. Non abbiamo avuto comunicazioni dall’Aston Villa, Nicolò Zaniolo l’ho sentito abbastanza tranquillo e sereno rispetto al tipo di contestazione. Ovviamente è molto dispiaciuto per aver lasciato la Nazionale ma è pronto a tornare a pensare solo al calcio".