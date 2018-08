Com’è andato il secondo week end di Dazn? Meglio, ma non ancora bene. Oppure, se vogliamo esprimere lo stesso concetto votato all’ottimismo, potremmo ribaltare i termini: non ancora bene, però meglio. Questa, almeno, è la sensazione che si respira viaggiando tra social e affini.



Continuano a esserci difficoltà di connessione, soprattutto in alcune zone d’Italia. E questo impedisce la visione della partita così come un qualsiasi utente la sogna: senza interruzioni di linea, schermate improvvisamente nere, calciatori che si bloccano mentre stanno per calciare in porta. La colpa di tutto ciò - questo è chiaro - non è di Dazn, bensì della nostra disastrata rete Internet, ridicola non al cospetto di paesi tecnologicamente d’avanguardia ma anche di altri che invece dovrebbero essere decisamente più indietro di noi. Macché: in Europa, siamo tra i peggiori; roba da terzo mondo, quasi.



Dazn, però, ha sottovalutato il problema: credeva che gli italiani sarebbero stati entusiasti di vedere le loro partite (le tre di A, ma non solo) a un costo accessibile, ma non aveva fatto i conti con le difficoltà di ricezione. Che diventano fondamentali: sabato Dazn trasmetterà Parma-Juve, immaginate cosa succederà se una parte dei milioni di tifosi bianconeri che ci sono in Italia si perderà il primo gol di Ronaldo.

Poi c’è la questione del ritardo, e anche questa conta. Nell’era multitasking, chi guarda la partita consulta almeno un telefono in contemporanea e - anche se non lo guarda direttamente - viene raggiunto da notifiche di mille tipi. Insomma: per non sapere che la tua squadra ha segnato da altre fonti d’informazione che non sia Dazn, devi stare barricato in casa e con i cellulari chiusi in un cassetto.



Dazn sta lavorando per migliorare tutto questo. Ci riuscirà? Qualche segnale positivo già si è visto. Ma fino a che punto potrà arrivare? E in quali tempi?



In attesa di rispondere a queste domande, raccontateci la vostra esperienza con Dazn. Che magari è positiva. Perché, a fronte di tanti che protestano, ce ne sono moltissimi i quali sono invece soddisfatti, e che proprio per questo non fanno sentire la loro voce.

A voi com’è andata con Dazn?