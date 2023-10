Annalisa Roseti, avvocato di Beppe Galli, è intervenuta alla 'Palermo Football Conference' organizzata da Conference403 all'Hotel Villa D'Amato di Palermo e si è soffermata sull'estate di Domenico Berardi, capitano del Sassuolo vicino alla Juventus: "Sembrava tutto predisposto... Mi dissero: 'Annalisa tieniti pronta', che vuol dire prepara i documenti. Ma poi evidentemente non è stato trovato l'accordo tra le due società. Il Sassuolo ha avuto pretese importanti, però Berardi aveva la penna in mano. Possibile ridargliela a gennaio? Non lo so, perché io poi sono l'ultima a sapere le cose. Io sono col computer acceso e la penna in mano".