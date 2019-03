Come spiega il quotidiano piacentino Libertà, il Pro Piacenza ha 60 giorni per presentare un piano di ripianamento dei debiti, che ammontano a circa 500 mila euro (tra stipendi ai giocatori e conti da saldare ad altri creditori). Il club è stato escluso dal campionato di Serie C dopo il match-farsa contro il Cuneo del 17 febbraio.



Matteo Dameli, avvocato del patron Maurizio Pannella, si è così espresso: "La società del mio assistito ha intenzione di saldare i debiti. Naturalmente stiamo parlando dei debiti dove non vi sia nulla da discutere".