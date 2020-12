Al termine della gara di ieri aè stato chiesto gli l'avesse colpito di più tra i giocatori dell'. Il tecnico del Napoli non ha voluto fare un singolo nome, ma sicuramente non è passata inosservata la prestazione del giovane capitano (classe '98)Il suo procuratore,, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di gonfialarete.com Queste le sue parole:- "Esprimo tutta la vicinanza e il cordoglio per la sua morte. Lui era Napoli e Napoli era Maradona".- "L’ho conosciuto che aveva 16 anni e ogni giorno migliora costantemente, è uno straordinario professionista dedito al lavoro. Gioca come uno che 28-29 anni, è un leader nato e un giocatore fantastico".- "Lui ama l’Italia, va a fare sempre le vacanze nel Paese. Gli piace il campionato e gli piacerebbe giocare in Serie A. Non mi meraviglio del fatto che il Napoli lo segua, mi sembra un tipo di giocatore che potrebbe fare comodo. Il Napoli lo vuole adesso? È un orgoglio sapere che ci si sta interessando a questo ragazzo e i tifosi azzurri l’abbiano apprezzato. Il Napoli ha già centrocampisti forti, vedremo".- "Non direttamente, so che lo stavano seguendo ma non ci sono stati contatti diretti. Lui era così deluso dal rigore sbagliato che non hanno parlato di questo e io non gli rompo le scatole quando perde o pensa di aver giocato male".- "Fosse per me, firmerei domani mattina, sarebbe un onore”.