Giovedì il Napoli debutterà in Europa League contro l'Az Alkmaar, che oggi ha comunicato di avere quattro giocatori della prima squadra positivi al coronavirus: "Per motivi di privacy il club non farà i nomi" spiega la società. Ma oltre a loro, vanno aggiunti altri due delle giovanili e tre membri dello staff. Nove positivi al Covid nell'Az, ma la gara col Napoli non dovrebbe essere a rischio perché secondo le normative Uefa con 13 giocatori a disposizione si può comunque scendere in campo.