Ha sconfitto il Napoli nell’esordio in Europa League. E lo ha fatto nonostante l’emergenza Covid, con 13 giocatori positivi. Emergenza che, però, in casa AZ Alkmaar non è finita, visto che sono due i nuovi positivi nel club olandese: “Nell'AZ sono state rilevate due nuove infezioni al coronavirus nel gruppo dei giocatori. Il totale dei contagiati al momento è salito a 15. L'AZ ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non mostrano sintomi. A causa di queste infezioni, l'AZ ha deciso di intraprendere alcune azioni preventive” il comunicato del club. Che prosegue: “Dei giocatori risultati positivi la settimana scorsa, uno è risultato negativo. Domenica sera, è in programma la sfida in casa dell'ADO per l'Eredivisie. L'AZ è in continuo contatto sia con la squadra avversaria che con la KNVB”.