Il capitano dell'AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli in Europa League al San Paolo. Queste le sue parole:



NAPOLI - "Napoli è una bella città. Per quanto riguarda la squadra ci sono tanti giocatori top, ma anche noi ne abbiamo. Osimhen e Merens sono entrambi forti, così come noi abbiamo giocatori forti. Non vedo l'ora di giocare domani".



CORONAVIRUS - "La situazione è difficile, non siamo al completo però ci siamo preparati senza problemi. Con i tamponi è così da mesi, oramai ci siamo abituati. Qui ci sono solo i giocatori negativi".



OUT UN TITOLARE - "Sarebbe stato meglio averli tutti, ci sono tante partite ed è un peccato".



SAN PAOLO - "È uno stadio speciale. Peccato non ci siano i tifosi, queste sono le partite che tutti vogliono giocare".