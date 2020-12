In vista della sfida di Europa League tra AZ Alkmaar e Napoli che andrà in scena domani sera in Olanda, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dell'AZ, Arne Slot:



CRESCITA EUROPEA - "Abbiamo dovuto lavorare molto duramente per questo. È stato un bel processo. Due anni fa abbiamo perso nel turno preliminare di Europa League contro il Kairat Almaty. Se guardi a dove siamo ora da quel momento in poi, abbiamo fatto molti passi in avanti. Uno dei passi da fare era essere molto competitivi in ​​una partita come contro la Sociedad. Avevamo fatto quel passo solo in casa contro il Manchester United la scorsa stagione ".



L'ANDATA A NAPOLI - "Minor possesso palla? Puoi anche avere il controllo quando non hai la palla. Quando abbiamo visitato Sociedad non avevamo alcun controllo e nemmeno allora avevamo la palla. Contro il Napoli avevamo il controllo, perché non stavamo regalando grandi opportunità ”.



IL GIRONE - "È fantastico essere in un girone così combattuto, con la capolista della Spagna e un top club italiano, abbiamo ancora la possibilità di continuare due partite prima della fine. Questo la dice lunga sullo sviluppo. Per quanto mi riguarda, possiamo fare un calcolo: se perdiamo veniamo eliminati. Presumo che la Real Sociedad sarà in grado di battere Rijeka ".



LA SQUADRA - "Oggi vedremo se Myron Boadu sarà in grado di giocare un'intera partita, perché penso che sia andato fuori con i crampi contro Heracles. Jonas non ci sarà, non mi aspetto che torni a dicembre."