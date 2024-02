Azmoun e il bel gesto in Europa League dopo Roma-Feyenoord

Dopo essersi scusato con i tifosi del Frosinone per l'esultanza provocatoria di Huijsen nell'ultimo turno di campionato, Serdar Azmoun è stato di nuovo protagonista di un bel gesto., attaccante della squadra olandese e compagni di Azmoun in nazionale.- Il giocatore è scoppiato in lacrime dopo il rigore decisivo segnato da Zalewski, lui il suo l'aveva sbagliato e per questo si è sentito responsabile della sconfitta del Feyenoord; quando tutto è stato deciso, non ha retto la pressione e si è sfogato piangendo in mezzo al campo.: i due sono scesi insieme nel tunnel che porta agli spogliatoi, in una serata da dimenticare per il giocatore del Feyenoord.- Sulle sue spalle il peso della sconfitta è ancora più grande perché. Dopo di lui ci sono stati i gol di Cristante e Hartman che hanno anticipato il penalty decisivo di Zalewski; gli altri errori sono stati dell'ex Fiorentina Hanck per il Feyenoord e di Lukaku per la Roma.