Azmoun, in Iran sono certi: "Andrà al Siviglia"

31 minuti fa



Tra poche settimane il prestito di Sardar Azmoun alla Roma terminerà e i giallorossi non eserciteranno il loro diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni di euro col Bayer Leverkusen. Il 29enne non tornerà più in Italia e secondo quanto riporta il sito iraniano varzesh3, il prossimo anno Sardar sarà un attaccante del Siviglia che già lo aveva cercato a gennaio.