Niente Italia per ​Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo, ha scelto il Bayer Leverkusen, in un'operazione chiusa da Epic Sport. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com firmerà un contratto di cinque anni a partire dal primo luglio, ma non è escluso che il club tedesco possa trovare l'accordo con i russi per un trasferimento entro il 31 gennaio. Azmoun era stato seguito da Napoli, Roma, Milan e soprattutto Juventus, che nelle ultime settimane aveva valutato la sua situazione a parametro zero in vista della prossima stagione.