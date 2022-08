“La televisione ha una forza da leone” cantava Enzo Jannacci. Ed è proprio così, anche per il calciomercato dei giorni nostri. Lo esemplifica il caso dibrasiliano con origini italiane in provincia di Rovigo,, esterno sinistro tanto offensivo da meritare. Con il Modena di Attilio Tesser ha conquistato la promozione in serie B arando la fascia e. Una stagione meravigliosa, quella passata, ma nessuno si era accorto di lui.Poi, lunedì scorso, gara dicontro ilin diretta televisiva su Italia 1: fra 504.000 spettatori con il 5% di share evidentemente anche molti osservatori.. Il Sassuolo con grandi firme eliminato dai canarini neo promossi e. “Ma Azzi - dicono a Modena - giocava così anche in serie C… “. Così offensivo che a Tesser i giornalisti nell’ultima conferenza stampa hanno chiesto se non avesse avuto problemi a giocare terzino sinistro nella difesa a 4 in serie B. Le sirene del mercato (televisivo… ) suonano forte,, quindi Azzi sembra il modello ideale,, ma neppure. Quindi la valutazione del terzino emerso dal calcio che non si vede in tv non è da saldi d’agosto:. Si può ragionare su una(i giovani Cittadini o Panada già al Modena, ma solo in prestito). Rimbalza un interessamento anche delLa televisione ha una forza da leone e potrebbe regalare ad Azzi sogni calcistico e anche economici:a. In Italia dall’estate del 2013 di lui non si sono accorti a Cittadella, Spezia, Pavia, Pordenone, Siracusa, Bisceglie, Seregno, Pro Vercelli, Lecco. E neppure in Brasile (Paulista F.C. e Tombense). Ora, per concludere,: la televisione ha una forza da leone…