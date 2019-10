Torna tra i pali il club manager della Lazio con gli "Azzurri Legends". Una selezione di vecchie glorie che lo ha convinto a rimettere i guantoni. Contro la Germania è finita 3 a 3, una partita rocambolesca: per l'Italia in gol Toni, Totti e Tommasi. Un match per palati fini, capaci di apprezzare gli sforzi di giocatori che hanno scritto la storia azzurra.



AZZURRI LEGENDS - Altri due ex biancocelesti hanno preso parte all'incontro: i centrocampisti Giannichedda e Fiore, coppia proveniente dall'Udinese molto apprezzata in casa biancoceleste. Fiore ha anche confezionato l'assist per il momentaneo vantaggio azzurro, all''80'.