Il 10 settembre 2018 sta diventando una data-talismano: è il giorno dell’ultima sconfitta della Nazionale azzurra, rimediata contro il Portogallo, a Lisbona. Dopo di che, la svolta di Mancini ha fruttato 21 risultati utili consecutivi, di cui ben 16 vittorie, ottenute dominando gli avversari. Mercoledì sera, a Sarajevo, un successo con la Bosnia determinerebbe automaticamente l’ingresso nelle Final Four di Nations League, nonché la possibilità di ospitare la manifestazione nell’ottobre 2021. Obiettivo ampiamente alla portata, secondo gli analisti, che danno il successo azzurro a 1,35, mentre la vittoria della Bosnia (sarebbe la prima nel girone) vale 8,70. A proposito di Nations League, si può già giocare sul trionfo finale, con Francia (3,45) e Belgio (3,50) grandi favorite, seguite dalla Germania (5,75) che però deve giocarsi la qualificazione con la Spagna. L’Italia è quarta in elenco, a 7,00, segno che i bookmaker cominciano a considerarla candidata alla vittoria, ma non ancora a livello di realtà più consolidate. Prima dell’epilogo di Nations League, però, ci sarà in estate un appuntamento ben più importante, la fase finale degli Europei non giocati l’estate scorsa. In questo caso, nella griglia delle quote gli azzurri sono in settima piazza, praticamente outsider. Prima vengono l’Inghilterra a 6,00 (anche se ha fallito in Nations League), il Belgio a 6,25, la Francia a 6,50. Poi il pronostico si raffredda un po’ con Germania e Olanda (entrambi a 8,00). Italia e Spagna sono a 8,50 ed esauriscono la lavagna dei vincitori “possibili”, visto che le altre squadre hanno tutte quote a doppia cifra, a cominciare dai detentori del Portogallo, a 14.