. Del resto, le premesse al disastro c'erano tutte. Unainiziata male e finita peggio. Ripescaggi, ritardi, 19 squadre quest'anno ma 20 il prossimo. E ora... E ora le regole cambiate, neanche raggirate. Solitamente si dice: "Fatta la legge trovato l'inganno". Qui, invece, si cambia direttamente:, come da richiesta della Procura Federale, Perugia che scala in avanti in classifica, giustamente, pronta fare i playoff,Ieri con un post su Instagram, i due comici, tifosi dei Satanelli, hanno sfogato la loro rabbia, la loro tristezza, la loro amarezza sui social: "​Quanto ci fa schifo questo calcio, quanto ci fa schifo il potere e l'arroganza, quanto ci fa schifo questo paese quando succedono queste cose [...] questo è abuso di potere , perché il calcio è della gente e ci vuole rispetto!!!!". Non parlano da semplici tifosi del, ma. Gente appassionata che ogni weekend mostra il proprio entusiasmo, gente che col cuore macina chilometri per vedere la propria squadra, che ritaglia spazi di tempo per quell'amore che non tramonta mai. Che versa lacrime per una retrocessione sul campo, ma che non può esultare per un'ultima speranza salvezza che gli spetterebbe di diritto. Gente che, dicendola a modo loro, 'Non si pappa niente' per amore del Foggia.Slittamento in avanti in zona playoff, dove si sogna; nulla di fatto nelle retrovie, dove si suda e si è sempre a un cm dal baratro Serie C. Lasalva, nonostante, a rigor di logica, e soprattutto di regolamento, dovrebbe affrontare i playoff da quintultima contro il Foggia quartultimo. No, niente di tutto questo. Il club campano di Claudioe Marco, col primo che ha un peso enorme ine col secondo vicepresidente di Lega (nominato il 5 ottobre 2018), si salva. Così, dal nulla. La B è iniziata in tribunale e finirà in tribunale, ormai il campo sembra contare sempre meno; la B sembra non capire mai; la B sembra non imparare mai. Sì, hanno ragione Pio e Amedeo: "B come Basta, ci avete rotto il ca...lcio".@AngeTaglieri88