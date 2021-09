Un altro mondo., ma a pochi chilometri dal nostro paese, nel Tirolo, gli austriaci ci mostrano cosa significhi veramenteapplicata al calcio: ilinfatti, clube fucina di talenti da lanciare a Lipsia o nel resto d'Europa, stadavanti a squadre come Siviglia, Wolfsburg e Lille, con una, come avrebbe detto una volta Josè Mourinho.effettuate nella gara di ieri contro il Lille è di, considerando l'unico "vecchio"; il terzino Ulmer, che la alza di parecchio con le sue 35 primavere.dalla punta, già alfiere della Germania Under 21 a soli 19 anni, fino al centrocampista, altro prospetto di fenomeno classe 2002, fino al trequartista statunitense20 anni e già leader della nazionale a stelle e stiscie, e all'altro medianoaustriaco anch'egli 20enne e dal sicuro avvenire. Niente male, pere che continua a essere un'accademia senza eguali, in Europa, grazie alla perizia e alla pazienza della dirigenza e dei tecnici, pronti a far germogliare virgulti da lanciare nel calcio dei big.- Il tutto in mano a, che ha appena compiuto, prima di sostituire Jesse, altro giovanissimo mister passato in estate alla guida dei cugini di Lipsia, alla guida della prima squadra. Insomma,@AleDigio89