Carlos Bacca, attaccante del Villarreal ma di proprietà del Milan, parla in vista dei Mondiali dal ritiro della Colombia. Queste le parole riportate da As: "Devo dire grazie al Villarreal se sono ai Mondiali, ci tenevo tantissimo. Al Milan non ero più nella mia forma migliore, ho ritrovato la felicità e il buon gioco in Spagna, grazie a Dio". Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dalla società rossonera: il club spagnolo vuole trattenerlo ma, allo stesso, tempo vuole lo uno sconto dal Milan. Che, al momento, non apre a questa ipotesi.