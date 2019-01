Jonathan Bachini, a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo incubo. Squalificato per uso di cocaina, l'ex bianconero sta cercando di rifarsi una vita con la sua compagna Sabina. "Ero un esterno bravo in tutte le fasi. Non ho mai riflettuto sulla valutazione del mio cartellino ai tempi del famoso trasferimento di Buffon, ma secondo me la cifra era corretta. Anche adesso è difficile trovare esterni così completi. Arrivai alla Juve tra la fine di un ciclo e l’inizio di un altro, mi aveva voluto Lippi e mi allenò Ancelotti, ma mi sono trovato benissimo dal punto di vista umano. Giocai meno del previsto, andai al Brescia", le sue parole.