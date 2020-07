= Throwback



Solo queríamos recordar goles de un ex jugador del club. ¡No piensen otra cosa! pic.twitter.com/sbLlWKNG6j — JuventusFC (@juventusfces) July 1, 2020

Basta un tweet per accendere i sogni dei tifosi della: "". Protagonista il profilo Twitter in lingua spagnola dei bianconeri, che nella serata ha postato un video con i migliori gol del francese a Torino, il classico hashtag #ForzaJuve con i colori bianconeri e il nome del centrocampista del, desiderio proibito di molti juventini, accompagnato dall'emoticon on fire e, soprattutto, da quel '', 'indietro' inteso da molti come come possibile allusione a un altro colpo in mezzo al campo dopo Kulusevski e Arthur.- Un indizio di mercato quindi? Non per la Juve stessa che sempre tramite il profilo Twitter spagnolo è corsa ai ripari con un secondo post per chiarire il messaggio di quello precedente: "". La reazione dei tifosi? Chi è rimasto deluso, chi si è infuriato e chi ancora non si è arreso:resta un sogno per tanti juventini.