Milan Badelj, centrocampista svincolatosi dalla Fiorentina e in finale al Mondiale di Russia con la sua Croazia, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del futuro della Serie A: "In Italia le cose stanno migliorando già da un po' di tempo. Ora è pure arrivato Cristiano Ronaldo: uno dei più grandi di sempre, influirà sul livello del campionato e di ogni singolo giocatore. La Juve, con lui, può fare ancora meglio di quanto visto finora". Badelj è stato accostato alla Juventus in ottica mercato.