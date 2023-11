Il Milan è pronto a tornare sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra con un attaccante e un difensore centrale. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono il 23enne canadese Jonathan David del Lille a titolo definitivo e in prestito il francese del Chelsea, Benoit Badiashile (classe 2001 ex Monaco) in alternativa a Kelly e Kiwior.