Oggi, o alla peggio entro la prossima settimana, il Napoli presenterà il proprio ricorso alla Corte Sportiva d'Appello contro la sconfitta per 3-0 a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica per non essersi presentato a Torino per la partita contro la Juventus dello scorso 4 ottobre. Attraverso il legale Mattia Grassani, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole smontare l'impianto accusatorio del Giudice Sportivo, dimostrando che la squadra fosse impossibilitata a partire dopo l'obbligo di isolamento fiduciario imposto dall'ASL 1 per le positività di Zielinski ed Elmas. Ma soprattutto certificando, carte alla mano, come la società fosse pronta a decollare alla volta del Piemonte, contrariamente a quanto emerso dalla sentenza sportiva di primo grado.



LE PROVE DEL NAPOLI - Come ricostruisce La Repubblica, il Napoli poggia la propria strategia difensiva su alcuni fatti, considerati delle chiare evidenze del desiderio di giocare regolarmente la partita: dalla presenza all'aeroporto di Capodichino di alcuni dirigenti, ai bagagli caricati sul velivolo che avrebbe dovuto portare a Torino Gattuso e i calciatori, fino alla presenza di un pullman a Caselle per portare il gruppo nell'albergo sede del ritiro torinese. A supporto, il club azzurro è intenzionato a presentare lo scambio di mail tra il team manager e il personale dell'hotel, oltre alla prenotazione di un ciclo di tamponi da svolgere a Torino a poche ore dalla disputa del match contro la Juve.